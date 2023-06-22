وزير سعودي: انخفاض تكلفة الحج للقادمين من الخارج بنسبة 39%

أعلن وزير الحج والعمرة في المملكة العربية السعودية توفيق الربيعة، عن عودة أعداد الحجاج إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا، نافيًا فرض قيود على أعمار الحجاج في موسم حج هذا العام.



وأشار إلى انخفاض تكلفة الحج لحجاج الخارج بنسبة 39%، موضحًا أن هناك 37 جهة حكومية تقدم خدماتها للحجاج هذا الموسم، وذلك وفقًا لما نشره موقع «العربية».



ومنذ يومين، أكد وزير الحج والعمرة السعودي توفيق الربيعة، أن المملكة عملت كل التسهيلات لخدمة 2 مليون حاج من 160 دولة.



وقال الربيعة، إن «المملكة العربية السعودية حكومة، وشعبا تتشارك قدسية هذه الفريضة وتسهيلها لكل ضيوف الرحمن، وترحب بهم في أكبر تجمع إسلامي عبر التاريخ، بأكثر من 2 مليون حاج قادمين من أكثر من 160 دولة حول العالم»، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).



وأضاف الربيعة، في مقطع فيديو عبر الحساب الرسمي لوزارة الحج والعمرة عبر موقع «تويتر» للتواصل، اليوم الإثنين: «المملكة عملت على التسهيلات كافة لخدمة ضيوف الرحمن عبر شبكة الطرق والقطارات وحافلات النقل الترددي والبنية التحتية المتكاملة».