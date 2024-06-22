قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» عدنان أبو حسنة، إن المجاعة تنتقل من شمال إلى جنوب قطاع غزة، وهي مناطق يتكدس فيها معظم الفلسطينيين.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «حديث القاهرة» الذي تقدمه الإعلامية كريمة عوض، عبر شاشة «القاهرة والناس»، مساء السبت، أن ما يدخل من مساعدات إنسانية للقطاع يبلغ 50 شاحنة يوميًّا بينما الاحتياج 600 شاحنة.

وأشار إلى أن المياه الصالحة للشرب غير موجودة تماما في قطاع غزة، وأن كل سكان القطاع يشربون مياها ملوثة، ما أدّى إلى وجود مئات الآلاف من مرضى التهاب الكبد الوبائي والتهاب السحايا والأمراض المعوية.

ولفت إلى أن مخاوف حقيقية من أنه خلال أسابيع أو حتى أيام قد تنتشر الكوليرا، لا سيما أن كل الظروف أمام انتشار هذا المرض متوفرة في قطاع غزة.

ونوه بأنه لا توجد أنظمة صرف صحي تعمل في غزة، مع انتشار المياه غير النظيفة في شوارع القطاع.



