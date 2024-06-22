 محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2024-2025 - بوابة الشروق
السبت 22 يونيو 2024 5:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2024-2025

علاء شبل
نشر في: السبت 22 يونيو 2024 - 4:50 م | آخر تحديث: السبت 22 يونيو 2024 - 4:50 م

أعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والخاص والخاص فندقي والفني للعام الدراسي 2024/2025، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية. 

جاء ذلك في إطار تنفيذ التعليمات المنظمة للحصول على القبول للطلاب الذين حصلوا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق 2023/2024.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام عند (233) درجة، وبالثانوي الخاص عند (170) درجة، وبالثانوي الخاص الفندقي عند (155) درجة، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في مدارس التعليم الفني سيتم تحديده وفقًا للجداول الموزعة على المدارس.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك