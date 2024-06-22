محافظ الغربية يعتمد تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والفني للعام الدراسي 2024-2025

أعتمد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام والخاص والخاص فندقي والفني للعام الدراسي 2024/2025، استنادًا إلى الدراسة المقدمة من المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية.

جاء ذلك في إطار تنفيذ التعليمات المنظمة للحصول على القبول للطلاب الذين حصلوا على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي للعام الدراسي السابق 2023/2024.

وتم تحديد الحد الأدنى للقبول بالثانوي العام عند (233) درجة، وبالثانوي الخاص عند (170) درجة، وبالثانوي الخاص الفندقي عند (155) درجة، مع التأكيد على أن الحد الأدنى للقبول بالصف الأول الثانوي في مدارس التعليم الفني سيتم تحديده وفقًا للجداول الموزعة على المدارس.