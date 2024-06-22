شهد إنتاج الخضروات والفواكه لمزارعي دولة الاحتلال الإسرائيلي، هبوطًا بقيمة 80% خلال 8 أشهر من معركة طوفان الأقصى ضمن مجموعة خسائر متنوعة تعانيها دولة الاحتلال في مختلف القطاعات.

وقال جوزف جيتلر رئيس بنك الطعام الإسرائيلي، لصحيفة جيروزاليم بوست، إن الانخفاض بنسبة الـ80% قابل للتزايد، حال استمرار مدة الحرب واحتمالية تخلي الحلفاء عن دولة الاحتلال.

من جانبها ترجح دافنا لوريستا من وزارة الزراعة الإسرائيلية، أن يكون لانخفاض العمالة دور في ذلك، حيث قالت إن العمالة في قطاع الزراعة انخفضت بنحو 60% خلال أشهر الحرب.

وأوضحت الصحيفة، أن الزراعة الإسرائيلية للمستوطنين تتركز بمناطق الشمال والجنوب، حيث تقع ضربات المقاومة ما يسبب الخسائر في الزراعات.

ويقول المستوطن شاكيد، أحد المزارعين، للصحيفة إنه وغيره من المزارعين خسروا نتيجة استثمارهم الكثير من الأموال في محاصيل تضررت بفعل الحرب، مضيفا أن الحكومة الإسرائيلية لا تتعاون من أجل صرف تعويضات مناسبة بسبب الإجراءات البيروقراطية، بحسب قوله.