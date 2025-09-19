أردوغان: لن نتخلى عن نقش سلوان ولا عن أي حجر من القدس

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

الرئيس التركي يشارك في أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن بلاده لن تمنح أحدا ولو حصاة واحدة تعود للقدس، فضلا عن "نقش سلوان" التاريخي.

جاء ذلك في كلمة الجمعة، خلال مشاركته في "تكنوفيست إسطنبول" الذي يعد أكبر مهرجان للطيران والفضاء والتكنولوجيا في العالم.

وقال أردوغان: "أحيي أشقائي في غزة الذين لم يغادروا أرضهم" رغم حرب الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل.

وتطرق إلى فيديو نُشر مؤخرا لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يشرح فيه محاولته الحصول على "نقش سلوان" التاريخي من تركيا.

وأكد أردوغان أن "أحدهم (نتنياهو) ظهر دون أدنى حياء وهو يسعى للحصول على نقش سلوان، فضلا عن هذا اللوح لن نعطيك ولو حجرا صغيرا واحدا من القدس الشريف".