 مجلس النواب الأمريكي يقر تمويلاً مؤقتاً لتفادي الإغلاق الحكومي حتى نوفمبر - بوابة الشروق
الجمعة 19 سبتمبر 2025 8:03 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

برأيك.. من البديل الأنسب لـ ريبيرو في النادي الأهلي؟
النتـائـج تصويت

مجلس النواب الأمريكي يقر تمويلاً مؤقتاً لتفادي الإغلاق الحكومي حتى نوفمبر

واشنطن - (أ ب)
نشر في: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 6:50 م | آخر تحديث: الجمعة 19 سبتمبر 2025 - 6:53 م

أقر مجلس النواب الأمريكي، اليوم الجمعة، مشروع قانون إنفاق قصير الأجل لتمديد تمويل الحكومة لـ7 أسابيع وتجنب إغلاق حكومي جزئي في الأول من أكتوبر، غير أن الآفاق بدت أكثر قتامة في مجلس الشيوخ حيث لا يُظهر الحزبان الجمهوري والديمقراطي أي بوادر للتراجع بشأن هذه المسألة.

وسيبقي مشروع القانون بشكل عام على مستويات التمويل الحالية حتى 21 نوفمبر. لكن القادة الديمقراطيين يعارضونه بشدة ويهددون بإغلاق حكومي إذا لم يسمح لهم الجمهوريون بالمشاركة في صياغة الإجراءات، إذ ستكون هناك حاجة إلى بعض الدعم الديمقراطي لإيصال مشروع القانون إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب لتوقيعه ليصبح قانونا.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك