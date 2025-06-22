 الصين: مستعدون للعمل من أجل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الصين: مستعدون للعمل من أجل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط

مروة محمد
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 4:48 م | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 4:48 م

أعربت الصين، اليوم، عن إدانتها الشديدة للهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران وقصفها للمنشآت النووية الخاضعة لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الولايات المتحدة انتهكت بشكل خطير أهداف ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وأدت إلى تفاقم التوترات في الشرق الأوسط.

وأضاف أن الصين تدعو أطراف الصراع، وبالأخص إسرائيل، إلى التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أقرب وقت ممكن، وضمان سلامة المدنيين، وبدء الحوار والتفاوض.

وأوضح المتحدث أن الصين مستعدة للعمل مع المجتمع الدولي من أجل حشد الجهود معا والتمسك بالعدالة، فضلا عن العمل من أجل استعادة السلام والاستقرار في الشرق الأوسط.

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