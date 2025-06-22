وزيرة خارجية النمسا: العدوان الأمريكي على إيران خطوة كارثية

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• بياتي مينل ريزينغر أكدت أنه لا ينبغي لإيران امتلاك أسلحة نووية، ودعت جميع الأطراف إلى إنهاء الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات..

وصفت وزيرة الخارجية النمساوية بياتي مينل ريزينغر العدوان الأمريكي على المنشآت النووية في إيران بأنه "خطوة كارثية".

جاء ذلك في منشور على منصة "إكس"، عقب العدوان الأمريكي فجر الأحد.

وأكدت ريزينغر أنه لا ينبغي لإيران امتلاك أسلحة نووية، وأنه لا ينبغي أن يكون هذا حتى "موضع نقاش".

وأضافت: "يعارض النظام (الإيراني) حق إسرائيل في الوجود، وهذا يؤدي إلى عدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة وحول العالم".

وأردفت: "ومع ذلك، لا يمكن تجاهل القانون الدولي. وكما هو الحال دائما، ستدعم النمسا الدبلوماسية بدلا من الصراع".

ودعت الوزيرة النمساوية جميع الأطراف إلى إنهاء الصراع والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفجر الأحد، انضمت الولايات المتحدة إلى العدوان الإسرائيلي على إيران، بإعلان الرئيس دونالد ترامب، تنفيذ هجوم "ناجح للغاية" استهدف 3 مواقع نووية في إيران، هي منشآت فوردو ونطنز وأصفهان.

وقال ترامب في منشور على منصة "تروث سوشيال"، الطائرات الأمريكية "أسقطت حمولة كاملة من القنابل" على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان قبل مغادرتها المجال الجوي الإيراني "بسلام".

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين، وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.