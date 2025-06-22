ما هي ردود الفعل العالمية بعد الهجوم الأمريكي على إيران؟

تباينت ردود فعل قادة العالم بعد القصف الأمريكي لثلاثة مواقع نووية إيرانية، اليوم الأحد، بين إشادة إسرائيلية بقرار الرئيس دونالد ترامب، ودعوة الأمم المتحدة إلى التهدئة، فضلا عن تنديد إيران وبعض الدول الأخرى بالهجمات.

- نتنياهو: قرار جريء

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مسجل: "تهانينا للرئيس ترامب. قرارك الجريء باستهداف المنشآت النووية الإيرانية بقوة الولايات المتحدة المهيبة والنزيهة سيغير مجرى التاريخ... سيسجل التاريخ أن الرئيس ترامب تحرك لمنع أخطر نظام في العالم من امتلاك أخطر الأسلحة".

- وزير الخارجية الإيراني: انتهاك جسيم

كتب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، عبر حسابه على موقع "إكس": "ارتكبت الولايات المتحدة، العضو الدائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، انتهاكا جسيما لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة منع الانتشار النووي بمهاجمتها المنشآت النووية السلمية الإيرانية".

وأضاف: "إن أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة. يجب على كل عضو في الأمم المتحدة أن يشعر بالقلق إزاء هذا السلوك الإجرامي والخارج على القانون والخطير للغاية".

وتابع: "وفقا لميثاق الأمم المتحدة وأحكامه التي تتيح الرد المشروع دفاعا عن النفس، تحتفظ إيران بجميع الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها وشعبها"، وفقا لرويترز.

- جوتيريش: تصعيد خطير في منطقة على حافة الهاوية

وقال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في بيان‭‭:‬‬ "أشعر بقلق بالغ إزاء استخدام الولايات المتحدة للقوة ضد إيران اليوم".

وأضاف: "هذا تصعيد خطير في منطقة على حافة الهاوية بالفعل، وتهديد مباشر للسلم والأمن الدوليين. هناك خطر متزايد من أن يخرج هذا الصراع عن السيطرة بسرعة، وأن يتسبب في عواقب وخيمة على المدنيين والمنطقة والعالم".

ودعا الدول الأعضاء إلى التهدئة والوفاء بالتزاماتها بموجب ميثاق الأمم المتحدة وقواعد القانون الدولي الأخرى، قائلا: "في هذه اللحظة الحرجة، من الضروري تجنب دوامة الفوضى. لا يوجد حل عسكري. السبيل الوحيد للمضي قدما هو الدبلوماسية. الأمل الوحيد هو السلام".

- وزير خارجية نيوزيلندا: الأعمال العسكرية الجارية في الشرق الأوسط مقلقة للغاية

وأكد وزير خارجية نيوزيلندا وينستون بيترز في بيان: "إننا على علم بالتطورات التي حدثت في الساعات الأربع والعشرين الماضية، بما في ذلك إعلان الرئيس ترامب عن القصف الأمريكي لمنشآت نووية في إيران".

وأضاف: "الأعمال العسكرية الجارية في الشرق الأوسط مقلقة للغاية، ومن المهم تجنب المزيد من التصعيد".

ولفت إلى دعم بلاده بقوة الجهود المبذولة في سبيل الدبلوماسية.

وحث جميع الأطراف على العودة إلى المحادثات، قائلا: "فالدبلوماسية ستحقق حلا أكثر استمرارية مقارنة مع المزيد من الإجراءات العسكرية".

- أستراليا: الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية

وقال المتحدث باسم الحكومة الأسترالية في بيان: "كنا واضحين بأن برنامج إيران النووي وبرنامجها للصواريخ الباليستية يشكلان تهديدا للسلم والأمن الدوليين. علمنا بتصريح الرئيس الأمريكي بأن الوقت حان للسلام. الوضع الأمني في المنطقة متقلب للغاية. ونواصل الدعوة إلى التهدئة والحوار والدبلوماسية".

- المكسيك تدعو للحوار الدبلوماسي

ودعت وزارة الخارجية المكسيكية، عبر "إكس"، بشكل عاجل إلى الحوار الدبلوماسي من أجل السلام بين أطراف الصراع في الشرق الأوسط.

وقالت: "تماشيا مع مبادئنا الدستورية في سياستنا الخارجية وقناعة بلدنا المسالمة، نكرر دعوتنا إلى تهدئة التوتر في المنطقة. الأولوية القصوى لاستعادة التعايش السلمي بين دول المنطقة".

- فنزويلا تطالب بوقف فوري للأعمال القتالية

أدان وزير خارجية فنزويلا إيفان جيل عبر تيليجرام "العدوان العسكري الأمريكي على إيران"، مطالبا وتطالب بوقف فوري للأعمال القتالية.

وقال: "تدين جمهورية فنزويلا البوليفارية بحزم وبشكل قاطع القصف من جانب جيش الولايات المتحدة الأمريكية، بناء على طلب دولة إسرائيل، ضد المنشآت النووية في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، بما في ذلك مواقع فوردو ونطنز وأصفهان".

- كوبا: تصعيد خطير للصراع في الشرق الأوسط

وقال رئيس كوبا ميجيل دياز كانل عبر إكس: "ندين بشدة قصف الولايات المتحدة لمنشآت نووية إيرانية، والذي يشكل تصعيدا خطيرا للصراع في الشرق الأوسط. إن هذا العدوان ينتهك بشكل خطير ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ويغرق الإنسانية في أزمة ذات عواقب لا يمكن تداركها".