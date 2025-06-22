لاعب ثاندر: مباراة إنديانا بيسرز تساوي مسيرتي بأكملها

قال الألماني إسياه هارتنشتاين، لاعب أوكلاهوما سيتي ثاندر، إنه مستعد تمامًا لضغط المباراة السابعة الحاسمة في نهائيات دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين، بالنظر إلى الجهد الذي بذله في بداية مسيرته.

وتعادل ثاندر مع إنديانا بيسرز بنتيجة 3-3 قبل المباراة الحاسمة التي تقام فجر غد الإثنين في أوكلاهوما سيتي.

وقال هارتنشتاين في تصريحات صحفية "أعتقد أن هذه المباراة تساوي مسيرتي الاحترافية بأكملها".

وأضاف "قد يبدو الأمر غريبا، لكن ربما كنت أكثر توترا قبل بدء معسكر التدريب مما أنا عليه الآن، كان ذلك هو الوقت الذي كنت أقاتل فيه بهدوء، من أجل مسيرتي، في تلك اللحظات التي لا تفهم فيها الوضع، تساعدك الآن على تجاوز ما أمر به الآن".

ويخوض اللاعب البالغ من العمر 27 عاما موسمه السابع في الدوري الأمريكي للمحترفين، ولم يثبت نفسه إلا منذ العام الماضي، بعد موسم قوي مع نيويورك نيكس، قبل أن ينتقل إلى ثاندر بعقد لمدة 3 سنوات مقابل 87 مليون دولار.

وأكد هارتنشتاين "الفوز باللقب بمثابة هدف، كان هدفا بكل تأكيد، لا أحد يعلم ما قد يحدث، يسعى المرء لبذل قصارى جهده للوصول إلى هذه اللحظة، لدينا شرف التواجد في هذه اللحظة، ونحن مستعدون للانطلاق".