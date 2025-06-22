وزير الخارجية الفرنسي: باريس ليست متورطة في الهجمات الأمريكية على إيران ولا في التحضير لها

دعت فرنسا، جميع الأطراف المعنية إلى ضبط النفس، في أعقاب الهجمات الأمريكية على منشآت نووية في إيران؛ لتجنب تصعيد وتوسيع الصراع.

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان - نويل بارو، اليوم الأحد، إن فرنسا مقتنعة بأن حلا دائما للنزاع النووي لا يمكن تحقيقه إلا من خلال حل قائم على التفاوض، في إطار معاهدة حظر الانتشار النووي.

وأضاف أن باريس مازالت مستعدة؛ للمساهمة في هذا الأمر مع شركائها.

وتابع بارو، أن فرنسا لم تكن متورطة في الهجمات الأمريكية، ولا في التحضير لها.

وقال إنهم علموا بقلق بالهجمات التي تعرضت لها 3 مواقع نووية إيرانية الليلة الماضية.

وأعربت فرنسا، مرارا عن معارضتها القوية للغاية لحصول إيران على أسلحة نووية.