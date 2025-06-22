ترامب يعلن عن هجوم استهدف المواقع النووية الإيرانية: ناجح للغاية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن تنفيذ الجيش الأمريكي هجوما الآن على المواقع النووية الإيرانية بينها منشأة فوردو.



وقال ترامب عبر تروث سوشيال "لقد نفذنا هجومنا الناجح للغاية على المواقع النووية الثلاثة في إيران، وهي فوردو ونطنز وأصفهان. جميع الطائرات الآن خارج المجال الجوي الإيراني. أُلقيت حمولة كاملة من القنابل على الموقع الرئيسي، فوردو. جميع الطائرات في طريقها إلى الوطن بسلام. تهانينا لمحاربينا الأمريكيين العظماء. لا يوجد جيش آخر في العالم يستطيع فعل هذا. الآن هو وقت السلام! شكرًا لاهتمامكم بهذا الأمر".

وأفادت قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة استخدمت قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك كروز لضرب منشآت البنية التحتية النووية الإيرانية الرئيسية.

وفقا لبياناتها، أُلقيت خمس أو ست قنابل قوية على المجمع السري للغاية تحت الأرض في فوردو من قاذفات بي-2 الشبحية، مع أن الاعتقاد السابق كان أن قنبلتين ستكونان كافيتين. وتزعم القناة التلفزيونية أن "طموحات إيران النووية قد انتهت رسميا".

بالإضافة إلى فوردو، تعرّض موقعان نوويان آخران للهجوم في أصفهان ونطنز. ووفقا لفوكس نيوز، أُطلق عليهما حوالي 30 صاروخ توماهوك من غواصات تقع على بعد حوالي 400 ميل.

كما أفادت القناة نقلا عن خبراء في السلامة النووية، أن الضربة الأمريكية على منشأة تخصيب اليورانيوم الإيرانية تحت الأرض في فوردو لن تؤدي إلى انبعاث إشعاعات أو انفجار نووي.

ويعتقد أن موظفي المنشأة أصيبوا على الأرجح في الضربة، لكن الهجوم لن يحدث "انفجارا نوويا أو انبعاثا إشعاعيا أو كيميائيا واسع النطاق". كان من الممكن أن يحدث هذا لو احتوت منشأة فوردو على مفاعلات نووية أو رؤوس حربية، لكن المراقبين والخبراء الدوليين يعتقدون أن هذا ليس هو الحال، وفقا للقناة.

واعتبرت الولايات المتحدة رد إيران على شروط وقف إطلاق النار مع إسرائيل غير مقبول لبدء المفاوضات، حسبما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" نقلاً عن مسؤولين عسكريين إسرائيليين.

وفقا لمصادر، عرضت واشنطن على طهران عدة أطر محتملة لاتفاق وقف إطلاق النار. إلا أن الجانب الأمريكي قيم رد إيران بأنه غير بناء بما يكفي. ولم تحدد الصيغ المقترحة ولا الاعتراضات الأمريكية.

وفي وقت سابق، قال وزير خارجية إيران عباس عراقجي إن إيران مستعدة للمفاوضات، ولكن من أجل ذلك يتعين على إسرائيل وقف عدوانها.