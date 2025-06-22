مقتل 4 عناصر من الحرس الثوري وإصابة 2 آخرين في قصف إسرائيلي على مقر عسكري إيراني

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أعلن المتحدث باسم لجنة إدارة الأزمات في محافظة قم، مرتضى حيدري، أن إسرائيل شنّت قبل ساعات هجومًا صاروخيًا استهدف ثكنة مصطفى خميني في شمال مدينة قم، ما أسفر عن مقتل أربعة من عناصر الحرس الثوري وإصابة اثنين آخرين بجروح.

وفي تصريح لوكالة «تسنيم» للأنباء، صباح الأحد، أوضح حيدري أن الهجوم أدى إلى تصاعد سحب كثيفة من الدخان الأسود شمال المدينة، نتيجة القصف الصاروخي الذي استهدف المعسكر.

وأشار إلى أن هذا الهجوم ليس الأول من نوعه، حيث تعرّض المعسكر خلال الأيام الماضية لعدة غارات مماثلة شنّها العدوان الإسرائيلي، وأسفرت عن مقتل عدد من عناصر الحرس الثوري.

وقالت مصادر إيرانية إن إسرائيل شنت سلسلة هجمات جديدة على مواقع مختلفة في البلاد تسببت في سقوط قتلى، وأعلنت السلطات الإيرانية اعتقال أشخاص مرتبطين بأجهزة استخبارات إسرائيلية.

في حين أعلنت مصادر إسرائيلية اغتيال قادة عسكريين وعلماء نوويين، وتوقعت خوض حرب استنزاف مع إيران.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن الدفاعات الجوية تصدت لـ«أهداف معادية» في مدينتي ماهشهر وأهواز بمحافظة خوزستان (غربي البلاد) وأكدت سماع دوي انفجارات في مدينة أهواز.

وذكرت جامعة العلوم الطبية في مدينة أهواز أن مركز الإسعاف 115 تعرض لهجوم جوي إسرائيلي أسفر عن تدميره كاملا.

وأكدت وكالة «إيسنا» الإيرانية أن إسرائيل استهدفت أحد المراكز العسكرية في مدينة شيراز بمحافظة فارس (جنوبي البلاد).

وتحدثت إدارة الاستخبارات في محافظة بوشهر (جنوب غربي إيران) عن ضبط عدد كبير من المُسيرات الصغيرة في المحافظة.

وأفاد القائم بأعمال محافظ قصر شيرين (غربي إيران) بمقتل 5 عناصر من الجيش وإصابة 9 آخرين في هجوم إسرائيلي على المدينة.