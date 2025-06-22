إيران: إعدام مواطن أدين بالتجسس لصالح إسرائيل

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- السلطات الإيرانية قالت إن الشخص المُدان تواصل مع عميل في الخليج ونقل معلومات عسكرية مقابل عملات رقمية

أعلنت السلطات القضائية في إيران، تنفيذ حكم الإعدام صباح اليوم الأحد، بحق المواطن مجید مسیبي، الذي "أدين بالتجسس" لصالح جهاز الاستخبارات الإسرائيلي "الموساد".

وذكرت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن "الحكم نُفذ بعد مصادقة المحكمة العليا على القرار، في أعقاب محاكمة اتُّهم فيها مسیبي بالتواصل مع شخص يُعتقد أنه عميل للموساد في إحدى دول الخليج".

وبحسب لائحة الاتهام، نقل المدان معلومات عسكرية وأمنية "سرية"، وحصل مقابلها على مبالغ مالية عبر العملات الرقمية.

وصدر الحكم بإعدام مسیبي بموجب تهم تتعلق بـ"الإفساد في الأرض"، وهي تهم تُستخدم عادة في قضايا التجسس والتهديدات الأمنية الكبرى في إيران.

ومنذ 13 يونيو الجاري، تشن إسرائيل عدوانا على إيران استهدف منشآت نووية وقواعد صاروخية وقادة عسكريين وعلماء نوويين.

وردت طهران بإطلاق صواريخ باليستية وطائرات مسيرة باتجاه العمق الإسرائيلي، في أكبر مواجهة مباشرة بين الجانبين.