 وزير الخارجية الإيراني: أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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وزير الخارجية الإيراني: أحداث هذا الصباح شنيعة وستكون لها عواقب وخيمة

وكالات
نشر في: الأحد 22 يونيو 2025 - 7:30 ص | آخر تحديث: الأحد 22 يونيو 2025 - 7:30 ص

ندد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي بالقصف الأمريكي على المنشآت النووية بإيران واصفا ما جرى بالأحداث الشنيعة والذي ستكون له عواقب وخيمة.


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