نائب الرعاية الصحية بالأقصر يراجع جودة الخدمات بمستشفى طيبة

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أجرى الدكتور محمد حسني، نائب مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية في الأقصر، جولة تفقدية بمستشفى طيبة التخصصي بمدينة إسنا؛ لمتابعة انتظام سير العمل ومستوى الخدمات الصحية المقدمة للمنتفعين.

وتابع حسني، خلال الجولة، أداء الأقسام المختلفة بالمستشفى، وراجع معدلات التردد ومؤشرات الأداء، كما اطمأن على توافر المستلزمات الطبية وانتظام عمل الفرق الطبية والإدارية.

وأكد حسني ضرورة الالتزام بمعايير الجودة وسلامة المرضى، والعمل على تحسين تجربة المنتفعين والاستجابة السريعة لاحتياجات المواطنين، بما يضمن تقديم خدمات صحية وفق أعلى معايير الرعاية الصحية.

كما استمع إلى عدد من المنتفعين للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، موجها باستمرار المتابعة الميدانية وتذليل أي معوقات قد تؤثر على جودة الخدمات الصحية المقدمة داخل المستشفى.