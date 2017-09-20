الاتحاد يضم لاعب النجوم لموسمين

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أتم مجلس إدارة نادي الاتحاد السكندري صفقة انتقال أيمن الغباشى والذي يُجيد اللعب في مركز الوسط المهاجم من نادي نجوم المستقبل وذلك بعقد إعارة لمدة موسمين ووضع بند يُتيح إمكانية شراء عقد اللاعب نهائيًا لصالح نادي الاتحاد السكندري.

وسبق وأن تمت إعارة الغباشى لنادي جيبرالتار يونايتد بدوري جبل طارق موسم 2017 / 2018، كما خاض اللاعب فترة معايشة مع فريق بنفيكا العريق في الدوري البرتغالي.

وأوضح نادي الاتحاد أنه من خلال متابعة طلعت يوسف للاعب وبعد إعجابه بقدراته الفنية والبدنية تم التفاوض مع نادي نجوم المستقبل وإنهاء إجراءات انضمامه لنادي الاتحاد السكندري

ووقع الغباشي في حضور محمد مصيلحي رئيس النادي، وعبد الجليل مدير الكرة وايهاب جابر مدير شئون اللاعبين، ويأتى التعاقد مع اللاعب فى إطار الاستراتيجيه الخاصة بالتعاقد مع اللاعبين اللذين وقع اختيار طلعت يوسف عليهم للإنضمام لصفوف زعيم الثغر لتحقيق الهدف المنشود للجميع و ظهور زعيم الثغر بالشكل اللائق به في الموسم الجديد.