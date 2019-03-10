التقديرات العالمية تشير إلى أن هناك 200 مليون طفل يعانون أحد أشكال الإعاقة ويواجه هؤلاء تحديات جمه فى مجتمعاتهم، وأوضح التقرير المصور الذي اذاعته قناة الغد الاخبارية أنه بحسب اليونيسف، أن التميز يشكل جوهر العديد من التحديات التى يواجهها الأطفال وذوو الإعاقة.



وأضاف التقرير أن المنظمة، هؤلاء الأطفال يواجهون التهميش والإقصاء الاجتماعي لعدم توفر الدعم وتجاهلهم ضمن فئات الأطفال الأكثر ضعفًا، وحيث النسبة الأكبر للأطفال ذوي الإعاقة تعيش فى الدول الفقيرة فإن الاحصاآت الأممية أوضحت بأن 90% من الأطفال ذوي الإعاقة لا يذهبون إلى المدارس فى الدول النامية، كما أن هؤلاء الأطفال أكثر عرضة للعنف بـ4 أضعاف عن غيرهم من الأطفال.



وأضاف التقرير أنه في حالات النزاع فإن الأطفال ذوو الإعاقة من أكثر الفئات هشاشة في النزاعات، هذا ما أكدته اليونيسف مضيفًة أنهم إذا لم يحصلو على الخدمات والمدارس ووسائل المساعدة كاكراسي المتحركة فإن العديد من همك يواجهون خطرًا حقيقيًا بالإقصاء والإهمال والوصم.



ومثلما يواجه البالغون من ذوي الاحتياجات الخاصة تحديات تتمثل في عدم المساواة مع غيرهم من الأشخاص في فرص العمل أو غيرها، فإن الأطفال يواجهون تحديات أبرزها التمييز والتهميش وقلة الدعم.



ويحتاج هؤلاء الأطفال إلى دمجهم في الحياة العامة بهدف إظهار طاقاتهم وقدراتهم، وتأهيلهم للإسهام في تنمية مجتمعاتهم.