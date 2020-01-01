أمير الكويت يهنئ الرئيس السيسي بذكرى ثورة 23 يوليو

بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، اليوم الأربعاء، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة ذكرة ثورة 23 يوليو.

وأعرب أمير الكويت -خلال البرقية- عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، متمنيا للرئيس السيسي موفور الصحة والعافية، ولمصر وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار، وللعلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين الشقيقين المزيد من التطور والنماء.

كما بعث ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، برقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ضمنها خالص تهانيه بمناسبة ذكرى ثورة الثالث والعشرين من يوليو، متمنيا للرئيس السيسي، دوام الصحة والعافية.

وبعث رئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح أيضا برقية تهنئة مماثلة.