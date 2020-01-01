وزير الخارجية الإثيوبي محتفلا بسد النهضة: النيل لنا

كتب وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو تغريدة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" باللغة الأمهرية، محتفلا بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.

وقال وزير الخارجية: "سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، منها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة".

واختتم تغريدته قائلا: "في الحقيقة.. النيل لنا".

وبالأمس أعلنت إثيوبيا رسميا أنها أنهت المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد في بيان له عقب مشاركته في القمة الأفريقية المصغرة بشأن قضية سد النهضة، إن الفيضان الحالي وحالة الجريان السطحي في المنطقة جعلت الظروف مواتية لملء السد.

وأضاف البيان: أصبح من الواضح على مدى الأسبوعين الماضيين في موسم الأمطار أنه تم إنجاز أول ملء لسد النهضة.

وذكر البيان أن إثيوبيا ومصر والسودان اتفقت في القمة على استمرار النقاشات الفنية بشأن عملية الملء المستمرة حتى الوصول إلى اتفاق شامل.

وأكد البيان تمسك إثيوبيا بما وصفته "الحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية، التي تتم من خلال الآليات الإقليمية القائمة".

وذكر أبي أحمد أنه جدد في القمة التزام إثيوبيا بالاستمرار في الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل الأزرق دون إلحاق أي ضرر للسودان ومصر.