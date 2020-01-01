بومبيو يزور الدنمارك اليوم وتطورات القطب الشمالي تتصدر جدول المباحثات

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يتوقع أن تصبح التطورات في منطقة القطب الشمالي واحدة من أهم الموضوعات التي ستتم إثارتها عندما يقوم وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بزيارةإلى الدنمارك اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يلتقي بومبيو رئيسة الوزراء الدنماركية مته فريدريكسن ومسؤولين آخرين في العاصمة كوبنهاجن.

وقال وزير الخارجية الدنماركي جيبي كوفود عن الاجتماع :"إنه يتيح لنا فرصة فريدة للتحدث عن القضايا العالمية ذات الاهتمام المشترك مثل الأمن والتجارة وأهمية جائحة كوفيد 19 للتعاون الدولي".

ومن المقرر أن يستضيف كوفود اجتماعا منفصلا مع بومبيو وممثلين من جرينلاند وجزر فارو، وهي مناطق ذاتية الحكم وجزء من مملكة الدنمارك.

وتزايد الاهتمام بمنطقة القطب الشمالي في الأعوام القليلة الماضية، بسبب الموارد الطبيعية والأهمية الاستراتيجية وسط قضية تغير المناخ.