 طائرات تركية تقصف مواقع لحزب العمال في إقليم كردستان العراق - بوابة الشروق
الخميس 22 يوليه 2021 2:24 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد فصل حلا شيحة من نقابة المهن التمثيلية بعد تصريحاتها عن فيلم مش أنا؟

النتـائـج تصويت

طائرات تركية تقصف مواقع لحزب العمال في إقليم كردستان العراق

بغداد - د ب أ
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 12:23 م | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 12:23 م

جددت الطائرات التركية، اليوم الخميس، قصفها لمناطق في ناحية جمانكى التابعة لقضاء العمادية شمالي محافظة دهوك بإقليم كردستان العراق.

ونقلت وكالة "شفق نيوز" عن مصدر أمني قوله إن طائرات تركية قصفت ولعدة مرات صباح اليوم مواقع لحزب العمال الكردستاني في قرية بيركيات ضمن حدود ناحية جمانكى بقضاء العمادية دون التمكن من معرفة الخسائر الناجمة عن القصف.

ويشن الجيش التركي غارات وعمليات أمنية تستهدف مواقع منظمة حزب العمال الكردستاني جنوب شرقي البلاد وشمالي العراق منذ يوليو من عام 2015، عندما استأنفت المنظمة تمردها وهجماتها ضد عناصر الأمن والجيش.

وبدأ الجيش التركي في 23 أبريل الماضي عمليات عسكرية لضرب أهداف لحزب العمال الكردستاني المصنف منظمة إرهابية في كل من تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات التركية، فإنه خلال أنشطة الحزب المستمرة منذ أكثر من 30 عاما، قُتل حوالي 40 ألف شخص.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك