جهاز منظم ضربات القلب يهدد استمرار إريكسن مع إنتر

يهدد استعانة النجم الدنماركي الدولي كريستيان إريكسن بجهاز منظم ضربات القلب باستمرار مسيرته مع فريق إنتر ميلان، حامل لقب الدوري الإيطالي.

وقال فرانشيسكو براكونارو، عضو اللجنة العلمية في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم، للإذاعة الإيطالية اليوم الخميس "فقط إذا تمت إزالة جهاز منظم ضربات القلب منه، وإذا كان بامكان متخصص أن يثبت ظهوره بحالة بدنية جيدة مرة أخرى، فسوف يمكنه اللعب مع إنتر مجددا".

وأضاف براكونارو أنه ليس من الممكن في إيطاليا إصدار تصريح بلعب المباريات في المسابقات الاحترافية لأي لاعب يستعين بجهاز منظم ضربات القلب.

وانهار إريكسن (29 عاما)، الذي يمتد عقده مع إنتر حتى صيف 2024، على أرض الملعب خلال مباراة الدنمارك ضد فنلندا ضمن بطولة كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) بالعاصمة الدنماركية كوبنهاجن في يونيو الماضي، قبل أن يتم إنعاشه داخل أرض الملعب من جانب الأطباء، وبعد ذلك، تم زرع جهاز إزالة رجفان القلب الذي يرصد عدم انتظام ضربات القلب ويطلق صدمات في حالات الطوارئ.

في إيطاليا ، يتم تطبيق قواعد أكثر صرامة في هذا الصدد مقارنة بالبطولات الأوروبية الأخرى. على سبيل المثال، يلعب الدولي الهولندي الدولي السابق دالي بليند مع فريق أياكس أمستردام الهولندي رغم استخدامه جهاز منظم ضربات القلب.

في غضون ذلك، يتطلع سيموني إنزاجي، المدير الفني الجديد لإنتر، لعودة نجمه الدنماركي الأول، حيث قال المدرب الإيطالي "إنه يحتاج إلى وقت للتعافي. لكننا بالطبع سنرحب بعودته بأذرع مفتوحة".