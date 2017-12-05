 الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون نقاش خطة البنية التحتية مؤقتا - بوابة الشروق
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الجمهوريون بمجلس الشيوخ الأمريكي يعرقلون نقاش خطة البنية التحتية مؤقتا

(د ب أ)
نشر في: الخميس 22 يوليه 2021 - 2:04 ص | آخر تحديث: الخميس 22 يوليه 2021 - 2:04 ص

عرقل الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأمريكي النقاش بشأن خطة بنية تحتية واسعة لم تكتمل بعد، ورفضوا جهد زعيم الأغلبية تشاك شومر للاستمرار فيها.

فيما يكافح المفاوضون من كلا الحزبين لاستكمال تفاصيل حزمة الـ579 مليار دولار، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ويقل عدد الأصوات التي كانت 49 مقابل 51 صوتا بفارق كبير عن 60 صوتا مطلوبة لبدء المناقشة، وحول شومر تصويته إلى "لا" حتى يتمكن من الدعوة لمناقشة مشروع القانون مجددا.

وقال الجمهوريون الوسطيون المشاركون في المفاوضات إنهم بحاجة إلى مزيد من الوقت لصياغة التفاصيل.

وقالوا إنه بحلول أوائل الأسبوع المقبل، يجب أن يكون هناك عدد كاف من الأصوات لطرح الاقتراح.

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