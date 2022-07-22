أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، أن بلاده تلقت رسالة من وزير خارجية العراق تفيد بأن السعودية مستعدة لإطلاق محادثات علنية على المستوى السياسي مع طهران.

وفي حوار مع التلفزيون الإيراني، قال عبد اللهيان: "أجرينا خمس جولات من المباحثات مع السعودية على المستوى الأمني، ووزير الخارجية العراقي أبلغنا الأسبوع الماضي بأن السعودية مستعدة لنقل المحادثات من المستوى الأمني إلى المستوى السياسي وبشكل علني".

وأشار عبد اللهيان إلى أن الجانب الإيراني أبلغ الرياض بأن طهران مستعدة لمواصلة الحوار على المستوى السياسي لإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، بحسب ما أوردته وكالة أنباس فارس الإيرانية.

وقال الوزير الإيراني إن "الإمارات والكويت سترسلان سفيريهما إلى ‎طهران قريبا".

كانت السعودية قطعت علاقاتها مع إيران في يناير من عام 2016 بعد تعرض سفارتها في طهران وقنصليتها في مشهد لاعتداءات من قبل محتجين على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي المعارض نمر النمر، ضمن متهمين بالإرهاب.