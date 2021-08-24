♦«أرض الإله»

أحمد مراد

دار الشروق

2016

storytel

فى ربيع عام 1924 وبعد الكشف عن مقبرة الملك «توت عنخ آمون»، اندفع «هوارد كارتر» إلى القنصلية الإنجليزية بالقاهرة دُون سابق إخطار، مُطالبًا بتدخل دبلوماسى لإرغام السلطات المصرية على تجديد تصريح التنقيب الذى تم إلغاؤه؛ لِما وجدته مَصلحة الآثار من تلاعب فى سجلات المقبرة؛ حيث عُثر على قِطع أثرية لم تدوَّن، مُخبأة فى صندوق نبيذ بمقبرة أخرى! أفضى القنصل إلى «هوارد كارتر» بأن التدخل يُعد مستحيلًا فى ظل الظروف الحالية، فما كان من «كارتر» إلا أن احتد مُهدِّدًا بأنه إن لم يتلقَّ ترضية كافية وعادلة، فسيكشف للعالم نصوص البرديات التى عثر عليها بغرفة دفن الملك، بما فيها من أسرار لم تُكتشف من قبل. فى روايته الخامسة يخوض أحمد مراد أرضًا شائكة، متتبعًا سرًّا من أسرار القدمــاء أُخفى بذكاء أمام أعيننا بين سطور أقدس كتب الحضارة المصرية. سر، قد يُغير للأبد قراءتك لواحدة من أهم لحظات التاريخ المصرى.

زمن الخيول البيضاء

إبراهيم نصرالله

الدار العربية للعلوم ناشرون

2007

منصة storytel

متزامنة مع الذكرى الستين لاحتلال فلسطين، تصدر رواية زمن الخيول البيضاء، والتى هى رواية ملحمية استثنائية يتوج بها الشاعر والروائى إبراهيم نصرالله مشروعه الروائى الكبير (الملهاة الفلسطينية) الذى بدأ العمل عليه منذ عام 1985، والذى صدر منه ست روايات لكل رواية أجواؤها الخاصة بها وشخوصها وبناؤها الفنى واستقلالها عن الروايات الأخرى. يتأمل نصرالله فى هذا المشروع 125 عاما من تاريخ الشعب الفلسطينى برؤية نقدية عميقة ومستويات فنية راقية، انطلاقا من تلك الحقيقة الراسخة التى عمل عليها دائما والتى تقول بأن إيماننا بالقضايا الكبيرة يحتم علينا إيجاد مستويات فنية عالية للتعبير عنها.

♦«أربع محاولات للحياة»

نشوى صلاح ــ أحمد عبدالمجيد ــ مروة سمير ــ أسامة علام

دار الشروق

2022

منصة اقرأ لى

عزيزى القارئ، أنت بصدد التعرف على تجربة غريبة؛ أربع كُتَّاب قرروا الجلوس والدردشة معك حول أمور فى الحياة. فى هذا الكتاب وثيقة طويل عن مخاوف الإنسان وأحلامه وضعفه وقوته. قررنا أن نضعها بين يديك بلا تجمُّل أو ادعِّاء للكمال؛ لذلك نتمنى لك أن تستمع معه، ونتمنى منك أن لا تُحاكمنا بقسوة. وصدقنا عزيزى القارئ، نحن لا نرغب من كتابنا المُختلف هذا سوى أن نكتسب صداقتك.

♦«عزازيل»

يوسف زيدان

دار الشروق

2008

storytel

«لو قرأنا هذه الرواية قراءة حقيقية، لأدركنا سمو أهدافنا ونبل غاياتها الأخلاقية والروحية التى هى تأكيد لقيم التسامح وتقبل الآخر، واحترام حق الختلاف، ورفض مبدأ العنف. ولغة الرواية لغة شعرية، تترجع فيها أصداء المناجيات الصوفية، خصوصا حين نقرأ مناجاة هيبا لربه». «د. جابر عصفور»

«هذه الرواية عمل مبدع وخطير، مبدع لما يحتويه من مناطق حوارية إنسانية مكتوبة بحساسية مرهفة تمتزج فيها العاطفة بالمتعة، وخطير لأنه يتضمن دراسة فى نشأة وتطور الصراع المذهبى بين الطوائف المسيحية فى المشرق.. إن يوسف زيدان يتميز بالموهبتين، موهبة المبدع وموهبة الباحث، وكثيرا ما تتداخل الموهبتان فى هذا العمل». «سامى خشبة»