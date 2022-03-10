اشتباكات مسلحة في أحد أحياء العاصمة الليبية ومدنيون عالقون

اندلعت بعد منتصف ليل الخميس/الجمعة اشتباكات مسلحة بالقرب من "جزيرة الفرناج" بمنطقتي عين زارة والسبعة في العاصمة الليبية طرابلس.

وتداولت مواقع تواصل اجتماعي مقاطع فيديو تظهر تبادل إطلاق نار بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة، وأرتالا عسكرية تتحرك بعتادها، بينما بثت مقاطع لسيدات من صالة أفراح موجودة بالمنطقة وهن يطلبن فيها إخراجهن مع أطفالهن من محيط الاشتباكات.

وأفادت تقارير محلية بأن الاشتباكات اندلعت بين ما يعرف بكتيبة ثوار طرابلس، وقوة الردع الخاصة، وأنها بدأت بعد أن طالبت قوة الردع بإخراج أحد عناصرها الذي تقول إن الكتيبة تحتجزه.

وأكد جهاز الإسعاف والطوارئ بطرابلس، في تصريح صحفي، مقتل مدني نتيجة إصابته بعيار ناري طائش بحي السبعة في المنطقة، مشيرا إلى عدم قدرة عناصر الجهاز على الدخول لمناطق الاشتباك.

وطالب جهاز الإسعاف القاطنين بالمنطقة البقاء في أماكنهم وعدم الخروج، مع الابتعاد عن الشرفات والنوافذ.