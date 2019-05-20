بريطانيا تدفع 120 مليون جنيه إسترليني لرواندا لاستقبال لاجئين

دفعت بريطانيا بالفعل 120 مليون جنيه إسترليني (144 مليون دولار) لرواندا لاستقبال مهاجرين رغم أن الاتفاق لايزال معلقا بسبب الطعون القضائية.



وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي أيه ميديا" أن المسؤولين من الحكومة الواقعة بشرق أفريقيا أكدوا أنهم تلقوا كامل المبلغ المبدئي للاتفاق الذي تم توقيعه في أبريل الماضي.



وأقر داونينج ستريت (مقر الحكومة البريطانية) الشهر الماضي أنه تم دفع بعض الأموال ولكن رفض الكشف عن حجمها والموعد الذي تم فيه الدفع ، قائلا إن المعلومات "سرية".



وهبطت أولى رحلات الترحيل في يونيو الماضي بعد سلسلة من الطعون القضائية ومن المقرر القيام بمحاولة أخرى .



وعند سؤال من جانب الصحفيين عن المبلغ الذي دفعته بريطانيا بالفعل، قالت المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاندا ماكولو "كان هناك تحويل مبدئي بقيمة 120 مليون جنيه إسترليني. وتم دفع هذا المبلغ بالفعل ونحن نستخدم الأموال للاستعداد (لاستقبال اللاجئين)".



وأضافت أن رواندا مازالت "ملتزمة" بالشراكة.



ويطعن العديد من طالبي اللجوء، ونقابة الأجهزة العامة والتجارية والمنظمات الخيرية: كير فور كاليه وديتنشن أكشن وأسيلم أيد، على قانونية سياسة وزارة الداخلية، ومن المقرر عقد جلسات استماع مقبلة في المحكمة في سبتمبر وأكتوبر المقبلين.