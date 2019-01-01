منتخب سلاح الشيش للرجال يهزم أوكرانيا ويتأهل لربع النهائي ببطولة العالم

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تأهل منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال لدور ال 8 من منافسات الفرق ببطولة العالم للمبارزة المقامة في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

واستطاع منتخب مصر لسلاح الشيش الفوز على منتخب اوكرانيا بنتيجة 45-25 بدور ال16 ليتأهل الي دور ال 8 .

وكان الفريق المصري قد نجح في اكتساح نظيره الأسترالي بنتيجة 45-26 بدور ال32 في منافسات الفرق.

وبذلك يتأهل فراعنة سلاح الشيش لمواجهة الفائز من اليابان وبريطانيا في تمام الحادية عشر صباح الغد بدور ال8.

ويمثل منتخب مصر لسلاح الشيش كلا من علاء الدين أبوالقاسم ومحمد حمزة ومحمد حسن ومحمد عصام.

ويقود منتخب مصر لسلاح الشيش فنيا كل من الدكتور اشرف مسعد، وكابتن مؤمن مجدي وكابتن مصطفي نهاد بالإضافة إلى كابتن ماهر حمزة مدرب محمد حمزة، وفاليريو اسبرومونتي مدرب علاء ابو القاسم.

يذكر أن منتخب مصر لسلاح الشيش للرجال قد نجح في حصد المركز الثامن بدورة الألعاب الأولمبية الماضية التي أقيمت في طوكيو العام الماضي.