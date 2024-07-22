تايوان تجري مناورات سنوية لاختبار القدرات الدفاعية

بدأت تايوان اليوم الاثنين، إجراء مناورات سنوية تستمر خمسة أيام، وتهدف لاختبار قدرة الدولة الجزيرة على التصدي لأي غزو من جانب الصين.

وتجري تايوان مناورات هان كوانج السنوية منذ عام 1984.

ووفقا لوزارة الدفاع الوطني في تايوان، فإن مناورات هذا العام سوف تختبر قدرة تايوان على حماية البنية التحتية المهمة في العاصمة تايبيه، وتعزيز صلابة البنية التحتية على مستوى البلاد.

يشار إلى أن التوترات تتصاعد عبر مضيق تايوان منذ إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الجزيرة في شهر يناير الماضي. وبعد أيام من تنصيب الرئيس لاي تشينج تي في 20 مايو الماضي، أجرت الصين تدريبا عسكريا كبيرا حول تايوان لمحاكاة تنفيذ حصار.

وتحظى تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، ولكن الصين تعتبر الجزيرة الديمقراطية، ذاتية الحكم، جزءا من أراضيها.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية التايوانية، أن تدريبات هان كوانج اليوم الاثنين ركزت على الحفاظ على القدرات القتالية.

و بدأت المناورات رسميا الساعة السادسة صباحا بالتوقيت المحلي (2200 بتوقيت جرينتش)، ودخلت جميع الوحدات في حالة تأهب قصوى.

وانطلقت عدة أنواع من الطائرات العسكرية المتمركزة في غرب تايوان إلى قواعد أخرى شرقي الجزيرة، للانتقال إلى حظائر طائرات أسفل الأرض للحفاظ على القدرات القتالية.

من ناحية أخرى، نفذت سفن بحرية مهام لزرع ألغام دفاعية في مناطق رئيسية.

وذكرت الوكالة التايوانية أن التدريبات تتضمن أيضا اختبار التعاون بين الجانبين العسكري والمدني لتنفيذ مهام توصيل إمدادات خلال وقت الحرب بهدف ضمان استمرار التواصل مع العالم الخارجي في حال حدوث حصار صيني حول تايوان.

وأعلنت وزارة الدفاع أمس الأحد أنه سوف يتم خلال المناورات اختبار ركائز مدعومة بالذكاء الاصطناعي يمكن أن تعرض المعلومات بـ 18 لغة، وذلك من أجل تعزيز التواصل الدولي بشأن الوضع الدفاعي الوطني لتايوان.

من ناحية أخرى، بدأت مناورة وانان التي تستمر أربعة أيام، والتي تختبر إجراءات الدفاع الجوي في أنحاء البلاد، اليوم الاثنين في عدة مدن مختلفة.