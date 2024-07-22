الإنقاذ النهري يواصل البحث عن غريق البحر بقرية سياحية غربي الإسكندرية

يواصل طاقم الإنقاذ النهري، بالتعاون مع غواصين الخير في الإسكندرية، اليوم الإثنين، أعمال البحث عن جثة شاب يدعى "يوسف.ع.ج"، 18 عامًا، بعد أن تلقفته أمواج البحر، وفقدانه لليوم الثاني على التوالي.

وتلقت مديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا من الأهالي حول غرق شاب، عقب نزوله مياه البحر بشاطئ إحدى القرى السياحية "ز" عند الكيلو 53 طريق "الإسكندرية - مطروح" الساحلي.

وبانتقال الشرطة، وقوات الإنقاذ النهري، رفقة سيارة الإسعاف، وغواصين الخير، إلى موقع البلاغ، تبين من المعاينة والفحص الأولي أن الشاب قصد مياه البحر في شاطئ قرية "ز" لقضاء نزهة فصل الصيف رفقة آخرين، لكن جرفه التيار نظرًا لشدة الرياح.

من جانبه، قال إيهاب المالحي، قائد غواصين الخير المتطوعين في محافظة الإسكندرية لـ"الشروق": "تم الدفع بـ8 غواصين إلى موقع البلاغ للمساهمة في أعمال البحث عن الجثمان تمهيدًا لتسليمه لأسرته لمواراته الثرى".

جارٍ تحرير محضر إداري بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق.