محافظ البحيرة: النزول بدرجات قبول الثانوي العام إلى 230 درجة

قررت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، النزول بدرجات تنسيق القبول بالصف الأول الثانوي العام للعام الدراسى 2024-2025 للطلاب الناجحين في الشهادة الإعدادية العامة ليكون 230 درجة، وذلك في المدارس التي بها أماكن شاغرة على مستوى المحافظة لاستيفاء أعداد الطلاب بالمدارس الثانوي واستكمال الأعداد المطلوبة.

كما تم الموافقة على النزول بالقبول في فصول الخدمات بالصف الأول الثانوى للطلاب الحاصلين بحد أدنى 180 درجة.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، استمرار قبول الطلاب بالمدارس التي بها أماكن شاغرة بمختلف الإدارات التعليمية بنطاق المحافظة.