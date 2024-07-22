مصادر طبية: استشهاد 27 فلسطينيا جراء القصف الإسرائيلي شرقي خان يونس

القصف الإسرائيلي على رفح الفلسطينية - د ب أ

قالت مصادر طبية في غزة، إن 27 فلسطينيا استشهدوا جراء تواصل القصف الإسرائيلي على مناطق متفرقة شرقي مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة، وفقا لقناة "الجزيرة".

وأفادت وزارة الصحة بغزة، بأن 14 شهيدا، منهم 6 أطفال و4 نساء، وأكثر من 36 مصابا وصلوا إلى مجمع ناصر الطبي خلال الساعات القليلة الماضية، بحسب موقع "الجزيرة.نت" الإخباري.

وفي وقت سابق، أمر جيش الاحتلال الإسرائيلي، بإخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة تمهيدا لبدء عملية عسكرية جديدة.

وفي بيان له، أمر الجيش الإسرائيلي النازحين في عشرات الأحياء بالتوجه نحو منطقة المواصي في خان يونس، معتبرا أنها «منطقة آمنة»، زاعمًا أنه سيقوم بملاءمة حدود المنطقة الإنسانية من أجل إبعاد السكان المدنيين عن «مناطق القتال».

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 38,983 فلسطينيا غالبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 89,727 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.