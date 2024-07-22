رئيس وزراء باكستان يدين الهجوم الإسرائيلي على خان يونس: عمل غير إنساني

أدان رئيس وزراء باكستان شهباز شريف، اليوم، بشدة الهجوم الإسرائيلي العنيف على خان يونس في قطاع غزة، ووصفه بأنه عمل غير إنساني، خاصة بعد نزوح عدد كبير من الفلسطينيين.

ووصف رئيس الوزراء الباكستاني، في بيان صادر عن مكتبه، الهجوم العدواني على منطقة خان يونس بغزة بعد وقت قصير من صدور التعليمات للاجئين الفلسطينيين العزل بالإخلاء بأنه استهزاء بالإنسانية.

وأضاف رئيس الوزراء الباكستاني أن القوات الإسرائيلية تنتهج أجندة إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، مشيرا إلى أن الفلسطينيين العزل حرموا من فرصة الإخلاء.

وشدد رئيس الوزراء الباكستاني على تضامن بلاده مع الفلسطينيين، داعياً الأمم المتحدة إلى الاضطلاع بمسؤوليتها في معالجة القضية الفلسطينية.

كانت وكالة "وفا" الفلسطينية أفادت بارتفاع حصيلة قصف الاحتلال الإسرائيلي المكثف على المناطق الشرقية من خان يونس جنوب قطاع غزة، إلى 71 شهيدا، ونحو 200 مصاب، بالتزامن مع نزوح قسري في ظل أوضاع إنسانية وطبية كارثية