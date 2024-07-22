إيهاب توفيق ومغني المهرجانات إسلام شيندي يجتمعان في أغنية جديدة

انتهى الفنان إيهاب توفيق ومغني المهرجانات إسلام شيندي من تصوير أغنية على طريقة الفيديو كليب في إحدى المناطق التي تطل على نيل القاهرة، وهي من كلمات وألحان شيندي وتوزيع خليل وشيندي، ومن المقرر طرحها خلال الفترة المقبلة على يوتيوب.

وتعد هذه المرة الأولى التي يغني فيها المطرب إيهاب توفيق مهرجانات، ويأمل إيهاب توفيق أن تحقق الأغنية نجاحًا عند طرحها على القنوات ومواقع السوشيال ميديا. وتصدرت مؤخرًا أغنية "القاضية" للفنان إسلام شيندي من فيلم «ولاد رزق 3» قوائم الاستماع كأكثر 50 أغنية استماعًا في مصر.

وطرح مؤخرًا إيهاب توفيق أحدث أعماله الغنائية بعنوان "أيوة يا غشاش" عبر موقع الفيديوهات "يوتيوب" والمنصات الرقمية ومحطات الراديو. أغنية "أيوة يا غشاش" تعود بها إيهاب توفيق للطابع الدرامي بعد فترة طويلة، وهي من كلمات خالد البشبيشي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع موسيقي نور.