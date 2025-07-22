وزير الخارجية البريطاني: ندرس اتخاذ إجراءات أخرى مع شركائنا إذا لم نر وقف إطلاق النار في غزة

هدد وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، باتخاذ إجراءات أخرى مع الشركاء، إذا لم يتحقق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

جاء ذلك خلال لقاء لشبكة «سكاي نيوز»، صباح الثلاثاء، وسؤاله عن تصريحاته أمس، بشأن الوضع في غزة، واعتزام لندن اتخاذ إجراءات أخرى ضد إسرائيل.

وأضاف لامي: «سننظر في اتخاذ إجراءات أخرى مع الشركاء في الأسابيع المقبلة، إذا لم نحقق وقف إطلاق النار الذي نرغب في رؤيته».

وأعرب عن أمله في وقف إطلاق النار قبل نهاية الشهر الجاري، مرجحًا سرعة اتخاذ هذا القرار بعد انعقاد الكنيست في 28 يوليو.

وأشار إلى الإجراءات البريطانية السابقة المتمثلة في فرض عقوبات على وزراء إسرائيليين، وتعليق محادثات التجارة الحرة مع تل أبيب، وإعادة التمويل لوكالة «الأونروا».

وأمس الاثنين، قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي، إن بلاده تجري اتصالات مكثفة مع مصر وعدد من دول المنطقة، في إطار جهودها للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

وأوضح لامي - في كلمته أمام مجلس العموم البريطاني - أن حكومة بلاده تعمل على تسهيل إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالتوازي مع التنسيق مع الوسطاء من أجل إطلاق سراح المحتجزين.

وأشار لامي - حسبما نشر الموقع الرسمي لوزارته - إلى أن بريطانيا تسعى إلى التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق نار دائم في غزة، معلنًا عن تخصيص 20 مليون جنيه إسترليني لدعم جهود إعادة إعمار غزة.

وجدد لامي تأكيد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين، باعتباره الطريق الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.