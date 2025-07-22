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جرى تأمين الحصول على تمويل أجنبي لمشروع سكة حديد "قارص - إغدير - أراليك – ديلوكو" في تركيا، بقيمة 4ر2 مليار يورو، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

وأفادت وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الثلاثاء، بأنه قد تم توقيع اتفاقيات تمويل بين وزارة الخزانة والمالية والجهات الدائنة بقيادة بنك "إم يو إف جي".

ومن بين الجهات الدائنة في المشروع - الذي يربط تركيا بجيب نخجوان الأذربيجاني - بنك "إي كيه إن" السويدي، وبنك "أو إي كيه بي" النمساوي.

جدير بالذكر أن خط السكة الحديد، الذي يبلغ طوله 224 كيلومترا، سيتضمن 6 محطات و5 أنفاق و10 جسور، بحسب شركة "كاليون" للمقاولات.