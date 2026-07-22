مسئولون يابانيون يحذرون: سيتم اتخاذ إجراء حازم في سوق العملة إذا تطلب الأمر

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حذر مسئولان يابانيان بارزان من أن السلطات على استعداد للتدخل واتخاذ إجراء في سوق العملة إذا تطلب الأمر.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزيرة المالية ساتسوكي كاتاياما قالت للصحفيين اليوم الأربعاء "الوضع المتعلق بأمريكا وإيران اتخذ اتجاها مفاجئا نحو الأسوأ- وهو تدهور لم يتوقعه العالم- مما أوجد بيئة صعبة للغاية".

وأضافت" سياستنا ثابتة لم تتغير، سوف نتخذ إجراء ملائما وحازما في أي وقت في حال تطلب الأمر ذلك ".

وحذر كبير أمناء مجلس الوزراء مينورو كيهارا من أن المسئولين سوف يتعاملون مع تقلبات العملة بصورة ملائمة وفق الحاجة.

وكانت العملة المحلية الين قد تراجعت إلى 163 مقابل الدولار خلال الليل لأول مرة منذ 1986 بعدما أدى تجدد التوترات في الصراع بين أمريكا وإيران لزيادة أسعار النفط.