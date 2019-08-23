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إطلاق نار في لوس أنجلوس وإصابة عدد من الأشخاص

محمد عبد الجليل
نشر فى : الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:25 م | آخر تحديث : الخميس 22 أغسطس 2019 - 11:25 م

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، مساء الخميس منذ قليل، بوقوع حادث إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.

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