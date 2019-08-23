إطلاق نار في لوس أنجلوس وإصابة عدد من الأشخاص

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في خبر عاجل لها، مساء الخميس منذ قليل، بوقوع حادث إطلاق نار في لوس أنجلوس الأمريكية، مما أسفر عن إصابة عدد من الأشخاص.