واشنطن تدعم جهود الأمم المتحدة لوقف دائم لإطلاق النار وللتوصل لحل سياسي بليبيا

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أعربت الولايات المتحدة عن دعمها المستمر للجهود التي تقودها الأمم المتحدة للتوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار وحل سياسي تفاوضي يعزز الرخاء والأمن والاستقرار لجميع الليبيين.

جاء ذلك خلال قيام السفير الأمريكي الجديد لدى ليبيا ريتشارد نورلاند اوراق اعتماده لوزير خارجية حكومة الوفاق الليبية المدعومة دوليا محمد الطاهر سيالة في سفارة ليبيا في تونس، بحسب بيان للسفارة الأمريكية نشرته في صفحتها على موقع فيسبوك اليوم الخميس.

وأضاف البيان أن السفير نورلاند أكد خلال الاجتماع على التزامه بتكثيف التواصل الدبلوماسي مع جميع الأطراف بهدف إنهاء مبكر للنزاع في ليبيا.

وتشهد ليبيا صراعا مسلحا بين مايسمي بالجيش الوطني الليبي وحكومة الوفاق.

يشار إلى أنه بسبب الوضع الأمني والمعارك التي شهدتها طرابلس في عام 2014،نقلت دول الاتحاد الأوروبي ودول آخرى سفاراتها إلى تونس.