سبورتنج لشبونة يعرض نجمه على ريال مدريد مقابل 70 مليون يورو

كشفت وسائل الإعلام الإسبانية، أن نادي سبورتنج لشبونة البرتغالي لكرة القدم عرض على نظيره ريال مدريد الإسباني شراء اللاعب البرتغالي برونو فيرنانديس.



وأوضحت صحيفة "أ س" الإسبانية أن سبورتنج لشبونة ينوي بيع نجمه الأبرز مقابل 70 مليون يورو، وأنه أوكل مهمة إتمام الصفقة لوكيل اللاعبين الأشهر في أوروبا، خورخي مينديز.



وأشارت "أ س" إلى أنه بعد فشل مفاوضات انتقال فيرنانديس لناديي مانشستر يونايتد وتوتنهام الإنجليزيين بسبب ضعف المقابل المادي، هرع مسؤولو سبورتنج لشبونة لخورخي مينديز لكي يبحث لهم عن عروض لبيع اللاعب البرتغالي بالشروط المادية التي حددها سلفا.



وذكرت "أ س" أن ريال مدريد هو أحد الأندية التي تواصل معها سبورتنج لشبونة عن طريق مينديز لعرض خدمات فيرنانديس مقابل 70 مليون يورو.



ويبدو أن سبورتنج لشبونة لن يتنازل عن المبلغ المذكور مقابل تخليه عن النجم البرتغالي، وقد ظهر هذا الأمر جليا في مفاوضاته مع توتنهام، حيث رفع الأخير عرضه إلى 60 مليون يورو ولكنه قوبل بالرفض.



يشار إلى أن برونو فيرنانديس سجل بقميص سبورتنج لشبونة 35 هدفا في 53 مباراة لعبها في الموسم الماضي، حيث أصبح أكثر لاعب وسط تسجيلا للأهداف في الدوريات الأوروبية الكبرى.



ويعد فيرنانديس أحد اللاعبين الذي يهتم ريال مدريد بالتعاقد معهم، ولكن يحظى اللاعبان الفرنسي بول بوجبا والبرازيلي نيمار دا سيلفا بأولوية أكبر لدى إدارة النادي الملكي.



ويعتمد انتقال النجم البرتغالي إلى قلعة "سانتياجو بيرنابيو"، معقل ريال مدريد، على ما ستؤول إليه نتائج المفاوضات مع كل من بوجبا ونيمار.