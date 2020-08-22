تقرير: كريدي سويس يواجه تحقيقا في بلجيكا بشأن غسل أموال

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ذكر تقرير إخباري، أن مجموعة كريدي سويس المصرفية السويسرية تواجه تحقيقا جنائيا لمساعدة أكثر من 2600 عميل بلجيكي على إخفاء أرباح لم يتم تحصيل ضريبة عليها في حسابات سويسرية.

وقالت صحيفة "ليكو" البلجيكية، نقلا عن متحدث باسم مكتب الادعاء الاتحادي البلجيكي، إن التحقيق في انشطة المجموعة المصرفية السويسرية يتعلق بغسل أموال والعمل كوسيط مالي غير قانوني.

وبحسب الصحيفة، حصل المدعون على التفاصيل المصرفية لعملاء بلجيكيين لم يتم تسميتهم لديهم حسابات في كريدي سويس بين عامي 2003 و2014.

وأضافت الصحيفة أن المسؤولين تلقوا جزءا كبيرا من البيانات من السلطات الفرنسية العام الماضي.

وقال كريدي سويس، في بيان عبر البريد الإلكتروني لوكالة بلومبرج للأنباء، إنه "يطبق بصرامة سياسة عدم التسامح ويرغب في إجراء تعاملات تجارية مع عملاء يدفعون ضرائبهم ويكشفون بالكامل عن أصولهم".

وأضاف: "نحن نذعن بصرامة لكل القوانين والقواعد واللوائح المطبقة في الأسواق التي نعمل فيها".

ولم يعلق ممثلو الادعاء البلجيكيون على الفور على طلبات بالتعليق خارج أوقات العمل المعتادة.