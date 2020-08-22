ختام فعاليات مبادرة «اختيارك» لمكافحة الإدمان برأس البر

اختتمت اليوم الجمعة، فعاليات مبادرة (اختيارك) ضمن حملة أنت أقوى من المخدرات، لتوعية أكبر عدد من الشباب والأسر في رأس البر، والتي بدأت يوم الجمعة الماضي، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وقال الدكتور محمد الشافعي، مشرف محافظة دمياط بصندوق مكافحة وعلاج الإدمان، إنه مع عودة فاعليات أنشطة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، بعد توفقها خلال انتشار فيروس كورونا، بدأت مبادرة اختيارك التي تستهدف الشباب والأسر بالمدن الساحلية.

ووفقا لقرار ات مجلس الوزراء واغلاق الشواطئ، فقد اقتصرت المبادرة على منطقتي النيل واللسان لمدة أسبوع يوميا، للتوعية بأضرار تعاطي المخدرات، كما استهدفت المبادرة، تسليط الضوء على الخدمات التي يقدمها الخط الساخن لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان (16023).

وأضاف "الشافعي" أنه حرصا على سلامة المتطوعين، التزمنا بعدد خمس متطوعين يوميا، مع الالترام بارتداء الكمامة، والحفاظ على التباعد الاجتماعي بين المتطوعين والمستهدفين.