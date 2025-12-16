 تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود - بوابة الشروق
الثلاثاء 16 ديسمبر 2025 12:37 ص القاهرة
تركيا تسقط طائرة مسيّرة اقتربت من مجالها الجوي فوق البحر الأسود

أنقرة - الأناضول
نشر في: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 9:54 م | آخر تحديث: الإثنين 15 ديسمبر 2025 - 9:54 م

أعلنت وزارة الدفاع التركية الاثنين، إسقاط طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة بعد رصدها فوق البحر الأسود.

وذكرت الوزارة في بيان أن راداراتها رصدت جسما يقترب من المجال الجوي التركي فوق البحر الأسود، وأنه وُضع تحت المراقبة ضمن الإجراءات الروتينية المتبعة.

وأشار البيان إلى تفعيل مهمة رد فعل طارئ لمقاتلات إف-16 التابعة لكل من الجيش التركي ولحلف شمال الأطلسي "الناتو"، وذلك لضمان أمن المجال الجوي.

وأضاف: "جرى تحديد أن الأثر الجوي المذكور هو طائرة مسيّرة خارجة عن السيطرة، وتم إسقاطها في منطقة آمنة خارج المناطق السكنية، وذلك لتجنب وقوع أي حادث سلبي".

ولم يذكر بيان وزارة الدفاع التركية أية تفاصيل تتعلق بنوع المسيرة والوجهة التي قدمت منها.


