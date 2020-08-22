أنهت لجنة استدامة سلاسل العمل والإنتاج والتوريد الوزارية في الأردن، بحضور مندوبين عن خلية أزمة كورونا في المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات اجتماعا مطولا للتو في رئاسة الوزراء، حيث تم خلال الاجتماع استعراض الحالة الوبائية على مستوى الوطن والمحافظات، وعدد من المناطق الساخنة.

وقال وزير الإعلام الأردني، أمجد العضايلة، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، إنه «تم تحديد بعض الإجراءات الفورية التي سنعلنها تباعا استجابة للتطورات المقلقة في أعداد الإصابات ومواقعها، كما تم تحديد مجموعة إجراءات احترازية أخرى تتجه النية إلى تنفيذها بحدود نهاية هذا الأسبوع الحالي، في حال استمرت الحالة الوبائية في التطور المقلق الذي نشهده».

وتابع: «في ظل التوجه لعدم فرض حظر شامل على مستوى المملكة، نظراً لانعكاساته السلبية اجتماعيا واقتصاديا، وتحسّن قدرتنا على التكيف مع الوباء، أود أن أؤكد أن مصفوفة فتح القطاعات والتعامل مع جائحة كورونا التي وضعت على مستوى وطني في يونيو الماضي، والتي تتطلب العودة إلى مرحلة أكثر خطورة، في ظل ما سجل من إصابات متراكمة على مدار الأسبوع، يتم تحديثها على مستوى المحافظة والألوية والمدن».

واستطرد: «بالتالي، فإنه لن يتم الانتقال إلى المستوى متوسط الخطورة في هذه الفترة، وإنما سيتم فرض إجراءات عزل وحظر على مستوى المناطق الساخنة فقط، كما تم الإيعاز للحكام الإداريين في باقي المحافظات لتشديد التدابير الاحترازية من تعقيم، وارتداء للكمامات والالتزام بالتباعد في جميع كنائس المملكة».

وأشار إلى أنه «وفي ظل تسجيل عدد من الإصابات بكورونا بين مصلِّين في كنيسة في منطقة الأشرفية، فإنه سيتم اعتبارا من يوم غد تعليق قداس يوم الأحد في كنائس العاصمة عمّان ومحافظة الزرقاء، كإجراء احترازي لحماية المصلين، كما يتم تكثيف الفحوصات الموجهة في منطقة الأشرفية، وتشديد الإجراءات الاحترازية في منطقة الأشرفية وتحديدا الحي المتعارف عليه بحي الأرمن».

ولفت إلى أنه «اعتبارا من يوم الثلاثاء، سيتم تمديد ساعات حظر التجول في جميع محافظات المملكة لتكون على النحو التالي: يبدأ الحظر الساعة العاشرة مساء للمنشآت، والساعة الحادية عشرة للمواطنين، وحتى الساعة السادسة صباحا».

أما فيما يتعلق بلواء الرمثا فأوضح أنه «ستتم العودة لساعات الحظر المعمول بها في باقي المحافظات وفك عزل اللواء اعتبارا من يوم الثلاثاء 25 أغسطس الجاري، وذلك في حال استمرت الحالة الوبائية بنفس وتيرة الاستقرار الحالي في اللواء».

وأردف: «كما تتجه النية لتنفيذ حظر شامل يوم الجمعة الموافق 28 أغسطس الجاري في كل من محافظة العاصمة، ومحافظة الزرقاء، والمحافظات التي تسجل إصابات بشكل مقلق ومتسارع»، مؤكدًا أن تشديد الرقابة مستمر على جميع المنشآت والمطاعم للتأكد من الالتزام بشروط السلامة والصحة العامة والتقيد بالتدابير الاحترازية خاصة بالتباعد والتعقيم.