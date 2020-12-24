في أول خطاب له منذ توليه منصب رئيس وزراء ماليزيا، دعا إسماعيل صبري يعقوب اليوم الأحد، أحزاب المعارضة للمشاركة في لجان حكومية، تم تشكليها لمواجهة جائحة فيروس كورونا.



وأضاف إسماعيل صبري، الذي تم تنصيبه أمس السبت، بعد تعيينه في اليوم السابق "من الضروري تحقيق استقرار سياسي بسرعة، من خلال العمل الجماعي ويشمل ذلك التعاون بين الأحزاب".



وتابع "نحن بحاجة لإيجاد أرضية مشتركة" داعيا الماليزيين إلى التخلي عن الانقسامات العرقية والطائفية للتصدي للجائحة /العدو المشترك/".



وكانت ماليزيا قد سجلت اليوم الأحد 19 ألفا و807 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، طبقا لما ذكره المدير العام بقطاع الصحة، نور هشام عبد الله.



ونقلت صحيفة "ذا ستار" الماليزية اليوم عن نور هشام عبد الله قوله إن ولاية سيلانجور مازالت تمثل أكبر عدد من حالات الإصابة وهو 5379 حالة.



وبذلك ترتفع حصيلة الإصابات في ماليزيا إلى مليون و555 ألفا و93 حالة منذ بدء الجائحة.



وطبقا لبيانات جامعة "جونز هوبكنز"، ارتفعت حصيلة الوفيات بسبب كورونا في ماليزيا إلى 13 ألفا و936.