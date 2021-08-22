الرئيسة الانتقالية السابقة لبوليفيا تحاول الانتحار في السجن

• وزير الداخلية: صحتها مستقرة

أعلن وزير الداخلية البوليفي إدواردو ديل كاستيو، اليوم الأحد، أن الرئيسة الانتقالية السابقة جانين أنييز، التي تخضع للحبس الاحتياطي منذ مارس الماضي، حاولت "إيذاء نفسها" إلا أن صحتها مستقرة.

ونقلت قناة (فرنسا 24) الإخبارية عن ديل كاستيو قوله: "يؤسفني أن أبلغ الشعب البوليفي بأن جانين أنييز حاولت إيذاء نفسها في الساعات الأولى من صباح اليوم لديها بعض الخدوش الصغيرة على أحد ذراعيها، لكن لا شيء يدعو إلى القلق".

بدوره، أوضح خورخي فالدا وهو واحد من فريق الدفاع عنها، في رسالة بالفيديو أن أنييز حاولت "الانتحار".

يذكر أن أسرة الرئيسة السابقة البالغة 54 عاما، طالبت -مرارا- بنقلها إلى مستشفى لتلقي علاج طبي خاص بحالتها؛ لأنها تعاني ارتفاعا في ضغط الدم.

وكان مكتب المدعي العام في بوليفيا قد أعلن الجمعة الماضي، أنه قدم لائحة اتهام قد تؤدي إلى بدء محاكمة الرئيسة الانتقالية السابقة في قضية مقتل 20 محتجا في 2019.