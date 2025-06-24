وزيرة البيئة: مشروع تطوير قرية الغرقانة نموذج متكامل للتنمية المستدامة الشاملة

افتتحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء دكتور خالد مبارك محافظ جنوب سيناء، مشروع تطوير قرية الغرقانة بمحمية نبق بشرم الشيخ، بحضور أليساندرو فراكستي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وممثلي قطاع السياحة في مصر وشيوخ القبائل، وعدد من النواب والإعلاميين وممثلي المجتمع المدني.

وأكدت فؤاد، أن مشروع تطوير قرية الغرقانة يعد أحد ثمار مشروع "جرين شرم" الرائد، والذي يهدف إلى تحويل مدينة شرم الشيخ إلى وجهة سياحية خضراء مستدامة على المستويين الوطني والدولي، بما يجسد التزام الدولة المصرية بالتنمية المستدامة، والعدالة البيئية، والمشاركة المجتمعية الفاعلة.

وأضافت أن مشروع التطوير يعد نموذجًا متكاملًا للتنمية المستدامة الشاملة، فهو يركز على تحسين سبل معيشة السكان المحليين، ودمجهم في أنشطة السياحة البيئية، ودعم جهود الحفاظ على الموارد الطبيعية في محمية نبق.

وأوضحت فؤاد، أن تطوير القرية تم باستخدام أساليب العمارة البيئية وطرق البناء المستدام، مع مراعاة السياق الثقافي المحلي وهوية المجتمع البدوي، مما يعزز من جاذبيتها السياحية ويمنحها طابعًا أصيلًا يحترم البيئة ويجذب الزوار من المهتمين بالسياحة البيئية والثقافية على حد سواء.

من جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء اللواء دكتور خالد مبارك، أن هذا المشروع لا يحقق فقط التنمية المستدامة لقرية الغرقانة، بل يترجم فلسفة التنمية المتكاملة التي تتبناها الدولة المصرية، ونجاح الشراكات الاستراتيجية التي توجها التعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والذي نتوجه له بكل الشكر على دعمه لمشروعات تحقق تنمية تقوم على التوازن بين الحفاظ على الموارد الطبيعية، وتلبية احتياجات المجتمعات المحلية.