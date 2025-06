رغم ارتباك حركة الطيران في منطقة الشرق الأوسط، إثر القصف الصاروخي المتبادل بين إيران وإسرائيل، والإجراءات الأمنية الاحترازية، إلا أن حفليّ المطربة الأمريكية جينيفر لوبيز في منطقة الشرق الأوسط والذي تستهل بأحدهما جولتها الغنائية العالمية الصيفية Up all night، مازال التحضير لهما سارياً على قدم وساق ولم تتأثر مطلقاً بهذا الارتباك السائد في حركة الطيران، وقرار عدد من الدول إغلاق المجال الجوي حرصاً على المدنيين من القصف الصاروخي المتبادل.

ومن المقرر أن تستهل لوبيز جولتها الغنائية العالمية في مدينة شرم الشيخ بمصر داخل فندق ريكسوس راداميس، يوم 4 يوليو المقبل، وهو الحفل الذي لم تعلن مجموعة فنادق راداميس عن أي شيء بخصوصه حتى وقتنا هذا، مكتفية بالإعلان السابق على إقامته في موعده المحدد، ومازال الحجز له سارياً على أكمل وجه، حيث إن الحفل مقصور على المقيمين والنزلاء فقط في الفندق الشهير.

كما أن شراء تذاكر حفل لوبيز يقتصر فقط على من يقومون بحجز إقامة في الفندق، الذي يحتفل هذا العام بالذكرى الـ25 لتأسيسه.

ومن المقرر أن تشتمل جولة Up all night على 19 عرضاً غنائياً بين إفريقيا وآسيا وأوروبا، وأعلنت عنه لوبيز عبر صفحتها الرسمية على انستجرام قبل شهرين تقريباً، حيث تستهلها في شرم الشيخ بمصر يوم 4 يوليو المقبل، وتختتمها يوم 10 أغسطس المقبل في مدينة ألماتي في كازاخستان.

وبمتابعة لوبيز عبر صفحاتها الرسمية على المنصات الإلكترونية، فقد حرصت المطربة الأمريكية على نشر فيديوهات قصيرة عبر صفحتها الرسمية على انستجرام من كواليس التحضير للجولة الغنائية، عبر إقامة بروفات راقصة مع فريقها.

وخلال الجولة، سوف تتواجد لوبيز مرتين فقط في منطقة الشرق الأوسط، الأولى في شرم الشيخ، والثانية يوم 29 يوليو في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في جزيرة ياس على خشبة مسرح الاتحاد أرينا، وهو الحفل الذي يبقى مصيره غير معروف حتى وقتنا هذا بسبب اضطراب حركة الطيران وإعلان الإمارات مساء أمس إغلاق المجال الجوي تخوفاً من القصف الصاروخي على حركة الطيران المدني الإماراتي، رغم التزام الجهة المنظمة للحفل بالصمت التام وعدم إصدار أي بيانات رسمية تؤكد موقف الحفل حتى وقتنا هذا.

وعلى الناحية الأخرى، فإن حجز تذاكر الحفل في أبو ظبي مازال سارياً على قدم وساق، بل شهد نفاذ تذاكر الفئة الفضية Silver، حيث تراوحت أسعار تذاكر الحفل بين 295 درهماً إماراتياً و345، مروراً بـ745 و845 درهما، وأعلى فئة قدرت بـ1095 درهماً إماراتياً.

ووفق الجدول المحدد مسبقاً، فإن لوبيز من المقرر أن تحيي 19 عرضاً غنائياً، فبعد شرم الشيخ سوف تقيم حفلاً يوم 8 يوليو في مدينة بونتيفيدرا بأسبانيا، ويوم 10 يوليو في مدينة قادس، و11 يوليو مدينة مالقة، ثم تنتقل في أيام تالية لمدريد وبرشلونة وبلباو، كما ستسافر إلى لوكا في إيطاليا وأنطاليا في تركيا ووارسو في بولندا، وبوخاريست في رومانيا، وتستمر في جولتها بالأستانة واسطنبول وأخيراً يوم 10 أغسطس تنتهي في كازاخستان.

ومن المقرر أن تقدم لوبيز في الجولة مجموعة من العروض الموسيقية والغنائية المبهرة بصرياً وضوئياً، كما ستغني مجموعة من أغانيها المعروفة ومنها get right وAin’t your mama وJenny from the block وAin’t it funny وlove don’t cost a thing وI’m real وdance again وon the floor وlet’s get loud ، كما ستغني أحدث أغنياتها This in me now من الألبوم الأخير الذي أصدرته فبراير العام الماضي.

وتعتبر جولة UP all night عودة لجينفير لوبيز لإقامة الجولات الغنائية العالمية بعد غياب 6 سنوات منذ عام 2019 الذي قدمت فيه جولة غنائية أطلقت عليها اسم "It’s my party " والتي شملت 37 عرضاً بين أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا، ثم توقفت كلياً عن إقامة الجولات الغنائية العالمية لمدة 3 سنين من 2020 حتى 2023 بسبب جائحة كورونا.

وفي عام 2024، أعلنت لوبيز عن إقامة جولة جديدة تسمى this is me now ولكن تم إلغائها في مايو من نفس العام، وبررت لوبيز هذا الإلغاء بالقول إنها بحاجة لقضاء وقت مع عائلتها.