رئيس الوزراء البريطاني: السلام يجب أن يبنى مع أوكرانيا لا أن يفرض عليها

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن السلام "يجب أن يبنى مع أوكرانيا، لا أن يفرض عليها"، وسط مخاوف من استبعاد كييف من المحادثات المرتقبة بين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين.

ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين هذا الأسبوع في ألاسكا لبحث مستقبل الغزو الروسي، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

وفي اتصال هاتفي، الاثنين، مع رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اتفق ستارمر وكارني على أن مستقبل أوكرانيا "يجب أن يكون مستقبل حرية وسيادة وتقرير مصير".

ويأتي ذلك بعد أن لمح ترامب إلى أن أوكرانيا قد تضطر للتخلي عن أراض لإنهاء الصراع.

وقال متحدث باسم ستارمر: "تحدث رئيس الوزراء بعد ظهر اليوم مع رئيس وزراء كندا، مارك كارني. وبحثا دعمهما الثابت لأوكرانيا والجهود المستمرة لوقف القتل وإنهاء حرب العدوان الروسية. وأكد الزعيمان أن مستقبل أوكرانيا يجب أن يكون مستقبل حرية وسيادة وتقرير مصير. ورحبا بالجهود الدولية المستمرة، التي يقودها الرئيس ترامب، لتحقيق السلام، واتفقا على أن هذا السلام يجب أن يُبنى مع أوكرانيا، لا أن يُفرض عليها.

كما اتفق الزعيمان على مواصلة العمل عن كثب مع الرئيس ترمب والرئيس زيلينسكي خلال الأيام المقبلة، والبقاء على تواصل".

وفي وقت سابق من يوم الاثنين، أبدى مكتب ستارمر دعمه لمبادرات ترامب بشأن الحرب، لكنه حذر من أن بوتين "لا يمكن الوثوق به على الإطلاق".